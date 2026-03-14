MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı, dış tehditlere karşı güçlü duruş sergileyerek, 'Türkiye üzerindeki hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir' dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, "Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir" dedi.

Bursa'da Merinos Kongre Merkez'inde düzenlenen iftar programına katılan Büyükataman, katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının merkezinde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bulunduğunu vurgulayan Büyükataman, "Bizim için siyaset; aziz milletimizin menfaatini gözetmek ve ülkemizin bekasını korumaktır" dedi.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Büyükataman, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin bölgede ciddi riskleri arttırdığını belirtti. İsrail'in politikalarının bölgeyi ateşe sürüklediğini belirten Büyükataman, "Siyonist saldırganlık yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi tehdit eden bir krizi tetiklemektedir" ifadelerini kullandı.

Enerji dengeleri, ticaret yolları ve siyasi ilişkilerin büyük bir baskı altında olduğunu dile getiren Büyükataman, bölgede mezhep ve etnik ayrımlar üzerinden yeni çatışmaların körüklenmek istendiğini söyledi. "Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya düşecektir"

diyen Büyükataman, "Sünni ile Şii'nin, Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokulmak isteniyor. Ancak bu coğrafyada yaşayan hiçbir Müslüman bu kirli oyuna gelmeyecektir" dedi.

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı devletin güçlü olduğunu belirten Büyükataman, İran'dan Türkiye yönüne ateşlenen bazı füzelerin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Türkiye yolgeçen hanı değildir. Ülkemiz kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrettedir" diye konuştu.

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Büyükataman, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti. Büyükataman, "Aziz milletimiz, 'SİHA-İHA'ya ne gerek var?', 'Füzeler balıkları korkutuyor', 'Bize kim saldıracak?' gibi ifadelerle milli güvenliğimizi hafife alan ciddiyetsiz cahillere fırsat vermemiştir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalıştığını belirten Büyükataman, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi. Konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Büyükataman, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
