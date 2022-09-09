MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan dikkat çeken çıkış: Seçim bir ay erkene alınabilir

Muhalefet kanadının erken seçim çağrıları devam ederken erken seçimlerin belirleyici partisi olarak anılan MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Büyükataman, toplantıda seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET KENDİ MENSUPLARINI DİRİ TUTMAK İÇİN ERKEN SEÇİM DEDİ"

Seçimle ilgili soruyu yanıtlayan Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda erken seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan 1 ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

BAHÇELİ "SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK" DEMİŞTİ AMA...

Hatırlanacağı üzere Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli son dönemde yaptığı neredeyse tüm konuşmalarında erken seçim iddialarını yalanlamış ve seçimlerin 2023 Haziran ayında yani zamanında yapılacağını vurgulamıştı.