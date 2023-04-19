MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da depremzedelerle iftarda buluştu Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak bölge halkının da güveni ve desteğiyle enkazları kaldırıp şehirleri yaşanılabilir günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı olarak bölge halkının da güveni ve desteğiyle enkazları kaldırıp şehirleri yaşanılabilir günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Büyükataman, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığınca kentte misafir edilen depremzedelerin de katılımıyla düzenlenen "Bereket sofrası, gönül birliği" iftar programına katıldı.

İftarda konuşan Büyükataman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana milletin tarihte örneğine çok az rastlanan büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini anlattı.

Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren felaketin büyüklüğüne, olumsuz hava koşullarına rağmen başta AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Arama Kurtarma ekipleri olmak üzere devletin tüm görevlilerinin afet bölgelerine sevk edildiğini hatırlatan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla ilk saatlerde partisinin teşkilatlarının, Ülkü Ocakları'nın ve tüm belediyelerin bölgede incelemelerde bulunmak ve milletin yaralarını sarmak üzere görevlendirildiğini belirtti.

MHP teşkilatlarının deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinden yardımların bölgeye ulaştırılmasına kadar birçok konuda var gücüyle çalıştığını ve milletin yanı başında olduğunu ifade eden Büyükataman, "Dünya üzerinde yaşanmış en yıkıcı depremlerden birini yaşamamıza rağmen devletimiz ve hükümetimiz ivedi şekilde ihtiyaçların karşılanması için olağanüstü gayretle çalışmıştır. Türk milleti, devleti ile omuz omuza vermiş depremin yaralarını sarmak için adeta bir seferberlik halinde canla başla mücadele etmiştir." dedi.

İsmet Büyükataman, devletin tüm gücü ve imkanlarıyla sahada olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Depremlerin ardından yürütülen çalışmalara değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"11 ilimizde mümkün olan en kısa sürede barınma ve gıda ihtiyacı karşılanmış, çadır kentler kurulmuş, hemen ardından konteyner kentler tüm hızıyla kurulmaya başlanmıştır. Depremin üzerinden henüz 2 ay gibi kısa süre geçmesine rağmen hasar tespitleri yapılmış, enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam etmiştir. Şehirlerimizin yeniden eski haline kavuşması ve hayatın normale dönmesi için gereken her şey yapılmaktadır. Mevcut planlamaya göre 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evi, toplamda ise 650 bin kalıcı konutun yapılacağı açıklanmıştır."

"Yaparsa Cumhur İttifakı yapar"

Büyükataman, hükümetin evlerini kaybeden tüm vatandaşları mümkün olan en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşturacağını ve hayatın normalleşmesini sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgenin imar ve ihyasının kısa sürede tamamlanması konusunda samimi gayret içinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kaybettiklerimizi geri getirmemiz elbette mümkün değil ancak onların geride bıraktıklarına sahip çıkacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Cumhur İttifakı olarak sizlerin de güveni ve desteğiyle bu enkazları kaldıracak ve şehirlerimizi yaşanılabilir günlerine kavuşturacağız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi 'Yaparsa Cumhur İttifakı yapar' ve kesinlikle yapacaktır. 'Başarırsa Cumhur İttifakı başarır' ve mutlaka başaracaktır. Aziz milletimiz müsterih olsun bu büyük yıkımın hep birlikte üstesinden gelecek, hep birlikte ayağa kalkacağız."

Programa, MHP'nin 28. Dönem Bursa milletvekili adayları, depremzede aileler ve partililer katıldı.