MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "'Alevi' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'na sağ-sol çatışmalarını hatırlattı"

BURSA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da gerçekleştirdiği mitingde, geçtiğimiz hafta "Alevi" adlı video paylaşan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmişte yaşanan sağ-sol çatışmalarını hatırlatarak "Bunun kimseye bir faydası olmaz" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman Bursa'da miting gerçekleştirdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda paylaştığı "Alevi" adlı videonun üzerine konuşan Büyükataman, geçmişte yaşanan sağ - sol çatışmalarını hatırlatarak "Bu siyaset dilinin kimseye bir yararı olmaz" dedi.

Büyükataman yaptığı konuşmada, "Maalesef Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bölmeye matuf çok özel gayretler ortaya koyan hadiselere şahit olduk. O dönemi yaşayanlar bilir, milletçe çok ağır faturalar ödedik. Gün geldi Türkiye'nin istikbalinin teminatı olabilecek pek çok vatan evladı 'sağ - sol çatışması' adı altında maalesef çatıştırıldı. Bin yıldır omuz omuza yaşayan, cuma günü aynı kıbleye yönelip secde eden, bayramı birlikte kutlayan, cenazesi olduğunda beraber kaldırıp, birlikte acı çeken bu necip milleti gün geldi sen Alevi'sin, sen Sünni'sin diye ayrıştırarak kardeşlik hukukunu zedelemeye çaba sarf ettiler. Ne yazık ki bunların çok acı faturaları oldu. Gün geldi ilçeler, iller ayrıştı, aynı vatanın evlatları birbirine hasım kılındı. Yıllarca bu ağır faturaları ödemiş bir necip millet bugün ne yazık ki önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak huzuruna gelen ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun hiç öyle bir şey gündemde değilken birdenbire ben 'Alevi'yim aziz gençler' diye söylemine şahitlik ettik. Geçmişte yaşadıklarımızı dikkate alarak ifade ediyorum, hiç kimseye faydası olmaz. Bu ülkeye bir yararı asla söz konusu olmaz. Kaldı ki bu millet aday olmayı düşündüğünde 'Meşrebin ne?' diye sormadı. Dolayısıyla bu siyaset dilinin kimseye bir faydası olmayacağını unutanlara bir kez daha bu necip millet 14 Mayıs'ta gereken hatırlatmayı iradesiyle bir kez daha sandıkta gösterecek" şeklinde konuştu.