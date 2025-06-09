MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, "Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.

"MEKANI CENNET RUHU ŞAD OLSUN"

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet ruhu şad olsun."

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

gencecik insanlar, iyi insanlar gidiyor hep…

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Haber YorumlarıSerdarHan:

iyi vede genç olan gidiyor yaşlısıda ülkeyi siliyor malesef ülkenin kaderi

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