MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den enflasyon yorumu: Hayat pahalılığı geçicidir

Milliyetçi Hareket Partisi, salı günleri gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta perşembe günü yaptı. Toplantıda başta anket şirketleriyle ilgili olmak üzere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, son dönemde vatandaşı iyice zorlamaya başlayan enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"HAYAT PAHALILIĞI GEÇİCİDİR"

Türkiye'nin ve dünyanın, benzeri görülmeyen bir dönemden geçtiğini ifade eden Bahçeli, "KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Cebini düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık yine yaparız. Hayat pahalılığının üzerinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI ELEŞTİRİDEN BAŞKA NE YAPABİLMİŞ?"

Sözlerinin devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı haksız ve hayasız eleştiriden başka, bu güne kadar ne yapabilmiş? Hangi yaraya merhem olabilmiş? Acı da yoklar, tasa da yoklar, sevinç de yoklar. Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak da hiç yoklar."

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