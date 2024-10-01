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DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin konuştu. Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TOKALAŞMA YANITI: KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

"EL SIKMA DEĞERLENDİRMENİN İŞARETİDİR"

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısıyla ilgili soru üzerine Bahçeli, "İran başından beri belli bir zaman aralığında müdahale etmeyi düşünen ifadeleri vardı, demek ki bugün gerçekleştirmiş oldu." ifadesini kullandı. Bir gazetecinin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin sözlerini ve sonrasında yaşanan tartışmaları hatırlatması üzerine Bahçeli, "O tartışmalar bitmiştir. Onlara sorun bizim için değişen bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Uluslararası İlişkiler Tuncer Bakırhan Devlet Bahçeli Özgür Özel DEM Parti Güvenlik Politika Spor MHP

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Yorumlar (6)

Zübükzade:

Bahçeli Demlenmiş

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umut mergen:

DEDE DEMLENDINMI SENDE ??????

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Baba Yabgu:

Barış için değil oy için siyaset için de olsa bu kadar kolpa olmayın be kardeşim dün teyorst diyodun ki öyleler bu resmi başkası verse demediginizi birakmazsiniz

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FLOZOF:

Ustası da böyle

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Kenan Aslan:

İlk defa doğru söylemis bahçeli.Kendi ülkesinde huzuru barışı sagladan başka yerde bahsetmek saçma olur

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no NAME:

yok artık !!! butun milli degerlerın ayaklar altına alınmasına basrolde ol ..... bu mıllıyetci ise ben degilim ....bunun mılıyetcılıgı lafta kaldı

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