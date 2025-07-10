MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter tv100'e özel açıklama:'Dananın Kuyruğu Birkaç Gün İçinde Kopacak'

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiğe gelindi. Pkk'nın silah bırakması için gözler 11 Temmuz'a çevrilirken bugün İmralı'dan video ile konuyla ilgili bir mesaj da geldi.

Peki bundan sonra ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter'den tv100'de Cansu Canan ile Özgür İfade'ye özel açıklamalar geldi.

Türkiye'nin yeni bir döneme geçtiğini söyleyen Yönter 'Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız' dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ HABERLER ALACAĞIZ"

İzzet Ulvi Yönter'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak.

"DANANIN KUYRUĞU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOPACAK"

Milli birlik ve beraberlikle yeni yüzyılı karşılayacağız. PKK terör örgütü birkaç gün içerisinde silah bırakacak. Sürecin provoke edilmesinden elbette uzun bir süredir hem endişe ettik hem de bu konuda sayın genel başkanımız uyarılarını, kaygılarını, düşüncelerini paylaştı. Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek. Biz Terörsüz Türkiye'yi amasız fakatsız destekliyoruz. Bu hususlara ulaşma noktasında son derece kararlıyız.

"BU SÜREÇTE KİMSENİN İHMALİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Yaz aylarına yeni bir geleceği kucaklayacak müjdeli haberlere kavuşacak. Bu süreç içerisinde hiç kimsenin ihmali kabul edilemez.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN HUZURLU TÜRKİYE OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Irak'ın kuzeyinde 12 kahramanızı şehit verdik. Acımız çok büyük. Terörle mücadelede biz çok büyük bedeller ödedik. Artık bunlar bitsin istiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin yükselen, huzurlu Türkiye olacağına inanıyoruz. Bu hususta milletimizin verdiği destekten de son derece memnunuz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin elini taşın altına koymasını herkes görüyor. Günlük çekişmelerin, basit tartışmaların dışında kalarak Terörsüz Türkiye konusunda desteğini Sayın Devlet Bahçeli sonuna kadar gösteriyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLANLARI DA BİLİYORUZ"

Ekonomik, sosyal, siyasal alanda muadillerine fark atmış bir Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Ülkemiz önümüzdeki yüzyılın müesser gücü olacak. Bu mücadelede yanımızda olanlara hürmet ediyoruz. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olan odakları da biliyoruz. Bize kimse bu konuda parmak sallayamaz.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA SERT SÖZLER

Sayın Genel Başkanımızla vatan, millet, bayrak sevdası konusunda hiç kimse rekabet edemez. Herkes işine gücüne baksın. Bilhassa Müsavat Dervişoğlu'na sözümdür. Bizdeyken kapalı devre nasıl çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Bugün kürsülerin imkanını kullanarak, aynı zamanda hamaset düğmesine basarak bize yönelik suçlamalarını, iftiralarını esefle karşılıyoruz, bizzat kendilerine iade ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yaşamışlığı, bilmişliği kadar bunların esamesinin okunmadığı dönemde Genel Başkanımız her şeyi göstermiş ve bunlara örnek olmuştur. Herkes işine bakacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda sonuna kadar yanındayız. Biz huzurdan, barıştan, kardeşlikten yanayız. Türkiye Yüzyılı birlik ve beraberlik içinde inşa edilecek. Türkiyemiz yeni bir aşamadadır. Atılan adımlar doğru adımlardır. Türkiye büyük bir kamburu sırtından atacaktır."

KAYNAK: TV100