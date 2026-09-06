MHP Konya Kongresi'nde 'lider ülke' vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin yarınlarının aydınlık olacağını belirterek, "İnancımız odur ki Türk ve Türkiye Yüzyılı adım adım inşa ve ihya edilecek, lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir." dedi.

Kalaycı, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne gayelerinin milli birlik ve beraberlik ile daha müreffeh bir millet olduğunu söyledi.

"Lider ülke" hedefleriyle Cumhur İttifakı'nda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kalaycı, Cumhur İttifakı ile bugüne kadar birçok alanda tarihi adımlar attıklarını ve büyük başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıktığını anlattı.

Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel arenada huzur ve istikrar adası gibi sivrildiğini vurgulayan Kalaycı, "Türkiye, çok yönlü ve insani dış politika anlayışıyla bölgesel gelişmelerin belirleyicisi küresel düzeyde etkili bir aktör konumuna gelmiştir. Artık hesap veren değil hesap soran bir Türkiye vardır. Yabancıların ağzına bakan değil, dost-düşman herkesin 'Ağzından ne çıkacak' diye merak ettiği bir devlet hamdolsun ayaktadır." ifadesini kullandı.

Kalaycı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, birliği, egemenliği ve tarihi müktesebatını her türlü düşüncenin üstünde tuttuklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"'Üreten ekonomi, yerli ve milli üretim' dedik. Şükürler olsun, tam bağımsız güçlü Türkiye ülküsüyle artık ihtiyacımız olan birçok teknoloji Türk mühendisler tarafından tasarlanmakta, yerli ve milli üretilmekte, birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Teknoloji harikası milli otomobilimizi, milli ana hat lokomotifimizi, milli elektrikli trenimizi ürettik, lityum iyon batarya üretim tesislerini açtık, dünyada bor karbür üreten beş ülkeden biri haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Dünyadaki ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervini keşfettik, üretim tesisini devreye aldık. 'Lider ülke Türkiye' dedik, hamd olsun savunma sanayisinde lider ülke olduk."

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yola çıkıp, 'milli enerji atılımı'yla yenilenebilir enerji üretiminde Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhur İttifakı döneminde dünya çapında mega projelere de imza atmış, havalimanları, kara ve demir yolları, otoyollar, köprüler, viyadükler, tüneller, tüp geçitler, barajlar, şehir hastaneleri gibi yatırımlarla ülkemiz dev bir şantiyeye dönüştürülmüştür. Bugün ticaret koridorları, lojistik ağları ve stratejik geçiş yolları küresel rekabetin en kritik başlıkları arasında yer almaktadır. Kalkınma Yolu ve Turan Koridoru projeleri ülkemize daha güçlü küresel bağlantı fırsatı sunacaktır. Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. İnancımız odur ki Türk ve Türkiye Yüzyılı adım adım inşa ve ihya edilecek, 'lider ülke Türkiye' ülkümüz gerçekleşecektir."

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü'nün de konuştuğu kongrede, konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Kaynak: AA