MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Suriyeli misafirlerin ülkelerine dönmesini bekliyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de yaşanan taciz olayıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Kayseri'de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." - KAYSERİ