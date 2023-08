MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Pınarbaşı'nda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Başkanı Seyit Demirezen ve İl Teşkilatı ile Pınarbaşı İlçesine ziyarette bulundu. Milletvekili İsmail Özdemir ve beraberindeki heyet önce Pınarbaşı Türklük Heykelini ziyaret etti.

Türklük Heykeli'nde incelemelerde bulunan Milletvekili İsmail Özdemir; beraberindeki heyet ile Pınarbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Pınarbaşı Belediyesi'nde bir süre Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile görüşen Milletvekili İsmail Özdemir sonrasında yaptığı açıklamada; "Bu gün şehrimiz açısından da ülkemiz açısından da çok güzide bir yerleşim yerimiz olan Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda çok saygıdeğer Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu ile beraber Pınarbaşı'nda yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Pınarbaşı'nın günden güne gelişmesi bu gelişmesi ile beraber vatandaşımızın da duyduğu memnuniyet, bizim açımızdan da son derece memnuniyet verici olmuştur. Aynı zamanda yaban hayatının desteklenmesi konusunda Pınarbaşı Avcılar Derneği'mizin ve tarım bakanlığımızın ilgili birimlerinin bu gün yine Pınarbaşı'nın yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, biz de gelip bu güzide çabalara destek olmak istedik. Buradan da inşallah benzer çabaların devamı olmak üzere Sarız'a geçeceğiz. Yakın bir zaman içerisinde Pınarbaşı ilçemiz sadece sosyal olarak değil, ekonomik olarak da canlılığını sürdürecektir. Dediğimiz gibi belediyelerimizin yapacağı faaliyetlerde bir hassa yeni ticaret hanelerin yapılacak olması cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet ile birlikte Türkiye'de merkez konumda olan Pınarbaşı ilçemizi hak ettiği ve özlemini duyduğu seviyeye taşıyacaktır. Yine benzer şekilde Pınarbaşı ilçemizde istihdam oranı sağlayacak belli başlı fabrikaların açılamsı konusunda planlamalar yürütüyoruz. Bütün bunlar Pınarbaşı'nı ileri seviye taşırken Kayseri'yi de ileriye taşıyacağını umuyoruz. Pınarbaşı sadece tarım ile anılan bir yerleşim yeri bir ilçe olmaktan öte sanayisi ile anılan ve enerji sektörüne ciddi katkıları olan Türkiye'nin göbeğinde olan merkez konumunda olan bir ilçe olarak isminden bahsettirecek. Biz bu azimle çalışıyoruz. Ben bu vesile ile belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Yakında inşallah sonbaharla birlikte seçimden önce de bunu ilan etmiştik, Pınarbaşı ilçemizin özlem duyduğu doğalgazın temelleri atılacak. Bu yatırım faaliyeti de başlayacak ve bu alt yapıda inşallah yerel seçimlerden önce tamamlanmak suretiyle veya biraz daha aşmış olsa da çok önemli değil ama 2024 yılı içerisinde Pınarbaşı doğal gazı kullanmaya başlayacak. Rabbimiz hayırlara vesile kılsın. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak, şehrimizin her ilçesi gibi, Pınarbaşı'mızın da ihtiyaçları istikametinde her talepleri karşılamak için gayretle çalışıyoruz. Bu vesile ile burada bütün bu çalışmalara destek veren öncülük eden saygıdeğer ilçe kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi üretken belediyecilik anlayışı ile her yönüyle yansıtan ve her faaliyeti ile örnek olan bizim nazarımızda da rahmetli Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Beyefendinin memleketi olması hasebiyle de, göğsümüzü kabartacak çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu Beyefendiye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra Pınarbaşı Avcılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde toplamda doğaya 2 bin adet keklik ve tedavisi tamamlanan şahin ve akbaba bırakılması ile devam etti. - KAYSERİ