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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin partiden açıklama geldi. Açıklamada, "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiştir. Tibbi durumu son derece iyidir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." denildi.

Mhp'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği, durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAHÇELİ'NİN KALP KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, beklenen resmi açıklama geldi. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği belirtildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"İŞLEM BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"KISA ZAMAN İÇERİSİNDE GÜNLÜK YAŞANTISINA DÖNECEK"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıBidüşün:

Allah cc şifa versin, sevmeyenlerinin ömründen alsın sana versin, Geçmiş olsun

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Haber YorumlarıAdem Oguz:

ALLAH acil şifalar versin devlet başkan.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

inşallah rabbimine tez zamanda kavuşur

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıErdal Suna:

Gecmis olsun allahim sifaler versin ins

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Son Değiştirilişi olur İnşallah

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Haber YorumlarıIsa Gür:

siyaseti brakirsa geçmiş olsun eğer birakmassa obir tarafa bir an önce gider insallah

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

hadi bir helva

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Haber YorumlarıAli Olgun:

birgunde araba contasimi bu değişecek hangi ara değişti ??

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Haber Yorumlarıİbrahim Yıldırım:

azrail bazı arkadaşları unuttu

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıSerdarHan:

ee inşallah diğer 6 şubatı görmessin ne diyelim.

Yorum Beğen35
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