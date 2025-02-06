MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

Mhp'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği, durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAHÇELİ'NİN KALP KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, beklenen resmi açıklama geldi. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"İŞLEM BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"KISA ZAMAN İÇERİSİNDE GÜNLÜK YAŞANTISINA DÖNECEK"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."