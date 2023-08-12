MHP Erzurum İl Başkanı, HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert yanıt verdi

Yeşil Sol Partili (HDP) Meral Danış Beştaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'den çok sert bir yanıt geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim konuşmalarından birisinde sözlerini okuduğu halk türküsüne atıfta bulunan Beştaş'ın paylaşımını alıntılayarak çok sert bir cevap veren İl Başkanı Yurdagül, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi "Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı Torba Vurgusu

İl Başkanı Adem Yurdagül, paylaşımının devamında Meral Danış Beştaş'ı adeta yerden yere vurdu. Yurdagül, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Bu sebeple yaşayan leşleriniz, sarı torba malzemesi olacaklar. Bu sondan kurtuluşunuz olmayacak ve müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleşeceksiniz. Sizin, olmayan lisanınız, küffara yatkın diliniz, bizim hassasiyetlerimize uzanamaz. O dili keser, haddinizi bildiririz. Aklınızı başınıza alın"

Yurdagül'e Tam Destek

Öte yandan İl Başkanı Yurdagül'ün Yeşil Sol Partili (HDP) Meral Danış Beştaş'ın a verdiği sert yanıt, takipçilerinden tam destek aldı. Partili olsun olmasın Dadaşların desteğini alan Yurdagül, "Gereken tepki ne olursa olsun anında veririz, bunun için de gözümüzü de bir an olsun kırpmayız" dedi. - ERZURUM