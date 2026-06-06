MHP Erzurum'da ilçe kongre takvimi açıklandı
MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe kongre sürecinin başladığını duyurdu. Kongrelerin 'yeniden diriliş ve örgütsel tazelenme' olduğunu belirten Yurdagül, birlik ve sadakat vurgusu yaptı. Kongre takvimi 27 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20 ilçede gerçekleşecek.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe kongre sürecinin başladığını duyurdu. Yurdagül, yaptığı açıklamada teşkilatlara birlik, kararlılık ve dava vurgusu yaparken kongrelerin "yeniden diriliş ve örgütsel tazelenme" süreci olduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğine vurgu yapan Yurdagül, teşkilatların "mutlak sadakat ve bağlılık" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Açıklamada, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkesinin altı çizildi.
"Birlik ve diriliş" vurgusu
Adem Yurdagül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz hemşehrilerimiz, kıymetli Dadaşlar; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin sarsılmaz iradesi, evlatları olarak bizlerin şahsına mutlak sadakat ve bağlılıkla çıktığımız bu kutlu yürüyüşte ilçe kongrelerimiz başlamıştır. Dünden bugüne taşıdığımız kutlu davanın yarınlara taşınacak mührünü ortaya koyacağız. Erzurum'a ve hemşehrilerimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışacağız."
Yurdagül, kongrelerin sadece bir örgüt yenilenmesi değil, aynı zamanda siyasi iradenin güçlendiği bir süreç olduğunu belirterek, "fitneye karşı birlik, bozgunculuğa karşı irade, yorgunluğa karşı heyecan" mesajı verdi.
MHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından açıklanan kongre takvimi şöyle:
Palandöken: 27 Haziran 2026
Oltu: 28 Haziran 2026
Karaçoban: 30 Haziran 2026
Hınıs: 01 Temmuz 2026
Karayazı: 02 Temmuz 2026
Tekman: 03 Temmuz 2026
Aziziye: 04 Temmuz 2026
Çat: 05 Temmuz 2026
Köprüköy: 07 Temmuz 2026
Narman: 08 Temmuz 2026
Şenkaya: 09 Temmuz 2026
Olur: 10 Temmuz 2026
Yakutiye: 11 Temmuz 2026
Aşkale: 12 Temmuz 2026
Tortum: 14 Temmuz 2026
Uzundere: 15 Temmuz 2026
İspir: 16 Temmuz 2026
Pazaryolu: 17 Temmuz 2026
Pasinler: 18 Temmuz 2026
Horasan: 19 Temmuz 2026
Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Erzurum teşkilat yapısının yenilenerek saha çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. - ERZURUM