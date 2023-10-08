MHP Edirne İl Başkanlığına Emre Tokluoğlu seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in divan başkanlığını yaptığı kongrede, mali rapor ve faaliyet raporu okundu.

Kilis Milletvekili Mustafa Demir, kongrede yaptığı konuşmada, yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için çalıştıklarını söyledi.

Merkezden yerele istikrarı bozmadan Türk milletiyle gönül birliği yaptıklarını dile getiren Demir, "İstikrar ve hizmet için 31 Mart 2024'te, zilletin kalan izlerini de silmek için çalışma azmindeyiz. Yönetimde istikrar, daha güçlü istikbal için çare Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede başkanlığa Emre Tokluoğlu seçildi.

Tokluoğlu, partisinin başarısı için mücadele edeceğini belirtti.

Partililere teşekkür eden Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Kongremiz sonucunda tek kazanan davamızdır. Yaratmış olduğumuz bu birlik ve beraberlik, yarından itibaren başlayacak çalışmalarımızda kendini gösterecektir. Allah'a hamdolsun ki, bize inananları, sırtını bize yaslayanları, hak ve adalet davalarında bize umut bağlayanları, sahipsizleri, mağdurları ve kimsesizleri mahcup etmeyeceğiz."

Kongreye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.