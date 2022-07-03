MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanının görevden alınması üzerine il başkanlığı için 50'den fazla başvuru yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Diyarbakır İl Başkanlığındaki görevden alınmalardan sonra il başkanlığı için 50'den fazla başvurunun yapıldığı öğrenildi. Diyarbakır İl Başkanlık adaylığı için Ankara'da MHP Genel Merkezine giden ve aralarında eski MHP Diyarbakır il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 3 ismin geçtiği ve Diyarbakır'ın mevcut bazı ilçe başkalarının da desteklediği eski il başkan yardımcısı olan Özkan Yıldırım'ın ismi yoğun olarak il başkanlığı için öne çıktığı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisinde İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan iş insanı Özkan Yıldırım, çiftçi ve TMO müteahhitliğinin yanı sıra Diyarbakır'da özellikle pandemi döneminde vatandaşlara yaptığı çok sayıda gıda yardımları ve çocuklara giyim yardımları ile biliniyor. 2018 yılında Diyarbakır'da bağımsız milletvekili adayı olan Yıldırım, aynı zamanda Diyarbakır'da ve siyaset camiasında sevilen bir insan olması nedeni ile adaylığı çok konuşulan isimler arasında olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika