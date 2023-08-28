MHP Denizli İl Başkanı: Yerelde iktidar olacağız, belediyecilik bizim işimiz

MHP İl Başkanı Yılmaz; "Yerelde iktidar olacağız, belediyecilik bizim işimiz"

DENİZLİ - Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yerel seçimlere yenilenmiş ve tazelenmiş teşkilatlarla hazırlanacaklarını belirterek, "Yerelde iktidar olacağız, belediyecilik bizim işimiz" dedi.

Sarayköy, Honaz, Çardak, Bozkurt, Çivril, Çal, Bekilli, Baklan, Çameli, Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçe kongrelerini tamamlayan MHP Denizli İl Teşkilatında, ilçe kongreleri takvimi Babadağ, Buldan ve Güney ile devam etti. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı kongreler, geniş katılımlarla gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde tek aday olarak sandığa giden mevcut Babadağ İlçe Başkanı Osman Pala, Buldan İlçe Başkanı İbrahim Aksüt ve Güney İlçe Başkanı Hakan Ertekin yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulların yapıldığı salonları dolduran partililerle MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajını paylaşan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacağız. Merkezi yönetimle, yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe ulaşacağız. Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Bunları hep birlikte yapacağız ve elbette başaracağız. Milletimiz emaneti ehline verecektir. Yerelde iktidar olacağız, belediyecilik bizim işimiz" diye konuştu.

"İşin ehli olan MHP her zaman göreve hazır"

MHP'nin ilçe kongreleri sürecinden daha da güçlenmiş bir şekilde çıkacağına işaret eden MHP İl Başkanı Ylmaz, şöyle konuştu:

"Muhalefet partileri, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Nevzuhur değişim hezeyanları, muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıldönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır. Kentlerimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarının çözümü, MHP belediyecilik anlayışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. MHP olarak 'Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı' deyip, çalışmalarımızı heyecanla ve şevkle sürdürüyoruz. Ayırmadan ayrışmadan yerelde iktidara, ülkede istikrara yürüyoruz"