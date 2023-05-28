MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere omuz omuza hedefe yürüyoruz" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 13. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri çerçevesinde oyunu Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'ndeki Sağlık Meslek Lisesinde kurulan 2182 nolu sandıkta kullandı.

Sandıktan milletin iradesinin çıkacağına işaret eden MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinin devletimize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini dilerim. Milletimiz ne karar verirse başımız üstünedir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere omuz omuza hedefe yürüyoruz. Milletimizin karar ve kanaati nasıl tecelli ederse etsin başımızın üzerinedir. Bizler demokrasiye inanmış siyasetçileriz. Demokrasinin gereği seçimler; milletimizin iradesini sandığa yansıtmak sureti ile kanaatini ve buna bağlı geleceği yönetim şeklini ortaya koymasıdır. Milletimiz ne derse başımız üstünedir. Bizler huzura, güvene ve istikrara oy veriyoruz. Liderimizin emrinde, Türkiye'nin daha çok gelişmesi ve büyümesi için adayımız belli, kararımız nettir. Milletimizin desteği ve Cenab-ı Hakkın izni ile Türk ve Türkiye Yüzyılı başlayacak inşallah" şeklinde konuştu. - DENİZLİ