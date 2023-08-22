MHP Denizli İl Başkanı: Kıbrıs Türk'tür, MHP her zaman yanında olacak

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kıbrıs Türklüğünün yanında olacaklarını ve egemenlik haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Rum kesimine karşı da tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, tüm dünyaya mesajını vermiştir. Kıbrıs, Türk'tür. MHP, her zaman Kıbrıs Türklüğünün yanında olacak ve egemenlik haklarını savunmaya devam edecektir" dedi.

Sarayköy, Honaz ve Çardak ilçe kongrelerini tamamlayan MHP Denizli İl Teşkilatında ilçe kongreleri takvimi bugün Bozkurt ile devam etti. Genel kurula tek liste olarak katılan mevcut MHP Bozkurt İlçe Başkanı Hidayet Karadağ'ın yeniden göreve seçilerek güven tazelediği kongreye MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, Kıbrıs Gazisi Köksal Pars, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle partililer katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere değinen MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Kıbrıs, Türk'tür. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, tüm dünyaya mesajını vermiştir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir. Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan insani projeye karşı, BM Barış Gücü'nün hukuksuz şekilde takındığı, yalnızca Rum kesimini memnun etmeye yönelik haksız tavrının hiçbir meşru zemini yoktur. Fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü'nün varlığı gayri meşru sayılacaktır.

Provokatif bir tavır sergileyen Rum kesiminin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef göstermeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, "BM Barış Gücü'nün insani bir hedefle yola çıkılan Pile Yiğitler yolu projesine karşı gösterdiği haksız tavra, KKTC güvenlik güçleri hak ettiği cevabı vermiştir. Türkiye, KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının çiğnenmesine asla sessiz kalmayacak ve her zaman Kıbrıs Türklüğünün yanında olacaktır. Barış Gücü'nün hukuksuz tavrını savunan, Kıbrıs'ta kaos oluşturma arzusu taşıyan EOKA artığı bazı Yunan basın organları, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi hedef almıştır. Kıbrıs Türklüğüne sahip çıkan, Türk milliyetçilerinin tarihteki efsanevi mücadelesini hatırlatan ve tüm dünyaya mesaj veren Genel Başkanımızın hedef alması tesadüf değildir. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Kıbrıs Türklüğünün yanında olacak ve egemenlik haklarını savunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Ebulfez Elçibey'i unutmadı

Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i vefatının 23. yılında unutmayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk milliyetçisi, kardeş Azerbaycan devletinin merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i vefatının 23'üncü yıldönümünde rahmet ve dualarla anıyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Azerbaycan'daki bağımsızlık mücadelesinin öncüleri arasında yer alan Ebulfez Elçibey, sadece ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzerep tüm Türk dünyasında saygıyla hatırlanıyor. Elçibey, hayatının ülkesinin bağımsızlığı ve Türk dünyasında birliğin sağlanmasına adayan bir lider ve bilge kişilik olarak gönüllerde taht kurdu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" - DENİZLİ