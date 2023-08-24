MHP Denizli İl Başkanı: Çal, MHP belediyeciliğinin başarı örneğidir

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çal, Bekilli ve Baklan ilçelerinde yapılan kongrelerde yeni yönetimlerin belirlendiğini ve mevcut başkanların güven tazelediğini belirterek, MHP belediyeciliğinin başarı örneği olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP ve Cumhur İttifakı'nın millet için her zaman göreve hazır olduğunu belirterek; "Çal, MHP belediyeciliğinin başarı örneğidir" dedi.

Sarayköy, Honaz, Çardak, Bozkurt ve Çivril ilçe kongrelerini tamamlayan MHP Denizli İl Teşkilatında bugün de Çal, Bekilli ve Baklan ilçelerinde yeni yönetimler belirlendi. Genel kurullara MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle partililer katıldı. Büyük bir demokrasi şöleninin yaşandığı ilçe kongrelerine tek aday olarak katılan mevcut Çal İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Bekilli İlçe Başkanı Gürhan Şenkaya ve Baklan İlçe Başkanı İsmail Yapsu yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan yana tercih yapan vatandaşların yerel seçimlerde de emaneti ehline teslim edeceğine inandıklarını belirten MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Belediyelerde halka hizmet yerine ideolojik kavgaları, kadrolaşmayı, şov ve göz boyama yollarını seçenler, 31 Mart 2024'te yeniden aynı şansı bulamayacaktır. Aziz Türk milletinin, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de MHP'ye büyük bir teveccüh göstereceğine inancımız tamdır. Kentlerimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarının çözümü, MHP belediyecilik anlayışıdır. 54 yıldır kararlı bir siyaset yürüten MHP, 21. asrın Türkiye ve Türk dünyasının yüzyılı olacağı inancı içinde, emin adımlarla demokrasi yürüyüşüne devam edecektir" dedi.

Denizli'de MHP'li Çal ve Buldan belediyelerinde hayata geçirilen başarılı çalışmalara değinen MHP İl Başkanı Yılmaz, "Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip, muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerde halkımızı MHP'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturmalıyız. MHP'li başkanların yönettiği Çal ve Buldan'da halka nasıl hizmet edildiğini görüyoruz. Çal ve Buldan, MHP belediyeciliğinin başarı örneğidir. Önümüzdeki süreçte buralardaki hizmet kalitesi daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'a Zülfikar kılıcı

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a konuşmasının ardından Bektaşi inancına sahip Zafer Şahin isimli vatandaş tarafından Zülfikar kılıcı hediye edildi. Bektaşi dedesinin torunu olduğunu ve MHP'nin kendilerini kucaklayıp, dertlerini dinlediğini ifade eden Şahin'e teşekkür eden MHP İl Başkanı Yılmaz, "Genel Başkanımız 'Cemevide cami de bizimdir' diyerek duruşumuzu, görüşümüzü belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkes kardeşimizdir. Bu kılıcı ömrümün sonuna katar saklayacağım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ