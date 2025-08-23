MHP'den Tokat'ta Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması

MHP'nin "Terörsüz Türkiye için" temasıyla Tokat'ta düzenlediği Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması'nda milli birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" sloganıyla düzenlenen Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları, Tokat'ta yapıldı. "Terörsüz Türkiye için" temasıyla gerçekleştirilen buluşma, Tokat'ın yanı sıra Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat illerinden de katılımcıları ağırladı. Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaki etkinlikte milli birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

"Yüzyılın projesini bizlere miras bırakıyor"

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Genel başkanımızın terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak gündeme getirmesinin temel dayanağı büyük Türkiye olmak için Misak-ı Milli'den sayılan tüm kardeşlerimizi, dünyamızı ateşe atan, bizim coğrafyamızda kan kusan uluslararası güçlere yem etmeme meselesidir. İsrail'in elinden oyuncakları alma meselesidir. Lütfen bunu iyi anlayınız. Bugün aslında çok fazla konuşmak istemiyorum ama kalbimiz dolu. Bugün 2 milyona yakın bizim olan gençlerimiz maalesef hem aileden hem millet gerçeğinden, Müslüman'lıktan, İslam'dan, kalpten, ruhundan yoksun olarak Orta Doğu'da savaş makinesi olmuşlardır. Siz bu savaş makinalarını kan kusuculara, diğer dijital imparatorluklara kaptırırsanız, yarın coğrafyanızda huzurdan, gelecekten zenginlikten bahsedemezsiniz. Bizim genel başkanımız devlet aklı olarak gelecek 50 yılın, yüz yılın projesini şimdiden bizlere miras olarak bırakıyor. Lütfen bunun kıymetini, değerini bilelim. İnsanlara bunu doğru ve anlamlı şekilde anlatalım" dedi.

"Bu ses bin yıllık kardeşliğimizin sesidir"

MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ise, "Bugün liderimizin talimatlarıyla yüzyılların irfanına kulak vererek Tokat'tan tüm Türkiye'ye, hatta ben bir adım daha öteye gitmek istiyorum, tüm Türkistan'a, tüm Türk diyarlarına, bir adım daha ileri gidip tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Tokat'tan gür bir seda olarak tüm dünyada sesimiz yankılanacak inşallah. Bu ses milletin sesidir. Bu ses vatanın sesidir. Bu ses bin yıllık kardeşliğimizin sesidir. Bu ses terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışmanın gür sesidir. Tokat'tan doğacak bu milli ruh ülkemizin dört bir yanına kadar ulaşacak inşallah. Her köyümüze, her sokağımıza, her ocağımıza birliğin, dirliğin, kardeşliğin, huzurun ateşi taşınacak sizler sayesinde" diye konuştu. - TOKAT