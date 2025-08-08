MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" bölge toplantılarının ilkinin Erzurum'da düzenleneceğini söyledi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Küçük, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'da düzenlenecek istişare toplantısına Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Trabzon, Rize ve Tunceli'den katılım sağlanacağını belirtti.

Küçük, Gümüşhane'deki sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkesi Erzurum'da düzenlenecek olan toplantıya davet etti.

MHP Disiplin Kurulu üyesi Fikret Gökberk Osmanağaoğlu ise uluslararası küresel dünya ile Orta Doğu'da yaşanan olaylara bakıldığında toplumsal barışın zorunlu olduğunu ifade ederek, "Bunun içinde temiz, saf ve inanmış yürekler ile bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Alperen Özdemir de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinin, Bahçeli'nin almış olduğu tarihsel sorumluluğun bir sonucu olarak meydana geldiğini ifade etti.

Özdemir, "Liderimizin o günden bugüne açıklamalarını bir silsile halinde takip ettiğimizde, aslında gerçeklikler ortada durmaktadır. Lakin bunu anlamamak, idrak etmek de ısrarcı olanları görmekteyiz." dedi.

Toplantıya MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ile Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de katıldı.