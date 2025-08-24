MHP'den parti teşkilatlarına Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili genelge

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına genelge gönderildi. Genelgede kutlama törenine katılacak parti üyelerinden alana sadece Türk bayrağıyla gelmeleri ve milliyetçi-ülkücü slogan atmamaları istendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgede, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek resmî kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı ifade edildi.

"GÖREVLİ TEŞKİLATLARIMIZ: BİTLİS VE MUŞ İL BAŞKANLIKLARIMIZDIR"

Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun ebedî yurt edinilmesinde ve bin yıllık kardeşlik hukukunun tescilinde önemli bir tarihi olaya işaret ettiğine dikkat çekilen genelgede, bu yılki kutlamaların terörsüz Türkiye yolunda atılan adımlarla örtüşen bir döneme denk geldiği vurgulandı. Genelgede, MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: "Ev sahibi olması hasebiyle görevli teşkilatlarımız, Bitlis ve Muş il başkanlıklarımızdır. Bitlis ve Muş il başkanlıklarımıza birinci derecede destek verecek teşkilatlarımız Ağrı, Bingöl, Batman, Siirt ve Van il başkanlıklarımızdır. Bu illerimiz dışındaki il başkanlıklarımızın katılımı, isteğe bağlıdır.

Kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir. Şüphemiz yok ki dava arkadaşlarımız, milletimizin güzel insanları, 25-26 Ağustos'taki kutlamalarda Türkiye'nin şeref, haysiyet ve itibarına yakışır şekilde davranacaklardır. Millî değerlerimize yaraşır surette, millî kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 26 Ağustos'u gölgelemeye karartmaya, muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir.

"SADECE TÜRK BAYRAĞI TAŞINACAKTIR"

Malazgirt'te düzenlenecek program, partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. O bakımdan milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında; parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacaktır. Sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yansıtan sloganlar atılmayacaktır.

Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma ve kaynaşma sağlanacak, kardeşlik ve millî ruhun beklentileri sadakatle ifa ve izhar edilecektir. Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 25-26 Ağustos günü, program alanına intikalden ayrılış anı da dâhil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir. Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır."

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Türkiye'nin icinde bulunduğu hiç bir ekonomik siyasal toplumsal ve ahlak sorunu devlet bahcelinin zerre umrunda degildir, umrunda olan tek sey iktidarda kalabilmeleri mafya babalarina arka vermesi ve her sorusturma açılıp suç örgütü kuran kişiye kankam arkadaşım kardesim ulkudasim demesinden baska siyasi ideolojisi olmayan bir kisidir (kişisel fikrimdir beyan ederim)

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Beyefendi. Sizi canı gönülden kutluyorum. Ayni şeyleri sürekli yazan ve oy veren birisi olarak. Sayın Bahçelinin bu ekonomik şartlara hiç bir açıklama yapmaması çok anlamsız ve üzücü olduğu gibi düşündürücüdür de! 2023 Mehmet Şimşek . Yıl 2025 emekli bitmiş. Asgari ücretli yok. Enflasyon % 80 ama biz 30 diyoruz dolar 44tl.. Kira artışına % 45 diyebilen bir ekonomi ekibinin aklının Ülkem siyasetini ve nizi bitirmek olduğunu ifade ettim. Sayın Bahçeli, hep birlikte cenaze namazını kaldıramayız.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hem yaptıklarını tasvip etmiyor hem oy verdik diyorsun ülke neden bu halde anladınmı ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

milliyetçi ülkücü slogan atmayacaklar mı !!!! niye dem li pkk lı kardeşleriniz incinir mi çözüm, açılım adına ne derseniz zarar mı görür

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratsa:

İŞTEE BUNLARIN GERCEK YÜZÜ CIKIYO ORTAYA .BUNLARIN DERDİ VATAN MİLLET BAYRAK DEĞİL.KURBAN OLUNLA MUHSİN YAZICIYA KURBAN OLUN .NEDEN İYİLER ERKEN GIDERKEN İT.LER YAŞIYO.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Eee obur mahluki tayfa Apo Slogani atarsa ne olacak!!.. Ah Devlet Baba ah..!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeymur:

Bilge dedem terörü 3 hilal ve bozkurt flamaları tetikliyor galiba bunlarıda kaldırdığına göre artık kayseri tekir yaylasında zafer kutlamalarını yeniden başlatabilirsin...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
