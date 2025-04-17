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MHP'den Özgür Özel'e '3T' yanıtı

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MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı "3T" çağrısına yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel'in 3T'si talan, tezvirat, teslimiyet..." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "3T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın" ifadesini kullanmıştı.

MHP'li Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel'in 3T'si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP'ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır." dedi.

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MHP'den Özgür Özel'e '3T' yanıtı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet77:

Sinan Ateş'in rahmeti bol olsun.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

CHP'nin boş lakırtıdan başka bir icraatını gören var mı? iftira atmaktan başka bir icraatları mı var?

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

kendilerine bakmaları lazım önce.3Y olayını analiz etsinler,YALAN,YANCILIK YALAKALIK

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