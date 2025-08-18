MHP'den Ahlat-Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Kuruldu

MHP'den Ahlat-Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Kuruldu
Haberler
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'Fetih ve Kök: Ahlat-Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu. Enstitü, Türk milletinin tarihi ve kültürel kimliğini korumak amacıyla faaliyet gösterecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Fetih ve Kök: Ahlat- Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü" kuruldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı ile MHP Genel Merkezi bünyesinde Fetih ve Kök: Ahlat - Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü kuruldu. Parti tüzüğünün 3. bölüm 16. maddesi uyarınca faaliyet gösterecek enstitünün başkanlığına, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit atandı.

MHP tarafından yapılan açıklamada, enstitünün, tarihi akıl ve hafızayı bugüne ve yarına taşımak amacıyla kurulduğu belirtildi. Açıklamada, Ahlat ve Malazgirt'in Türk milletinin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan önemli merkezler olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca yazılı açıklamada, Ahlat'ın, Türk düşünce geleneğinin estetik unsurlarını ve düşünce adamlarını besleyen bir hafıza mekanı olduğu ifade edilirken, Malazgirt Zaferi'nin ise Anadolu'nun yurt edinilmesinde dönüm noktası teşkil ettiği vurgulandı.

MHP tarafında yapılan yazılı açıklamada, "Ahlat ve Malazgirt fetih ve ilmin, kalem ve kılıcın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hafıza mekanlarıdır. Bu iki merkez, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesinde müşterek geleceğin inşasında da mekansal bir karşılık oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
