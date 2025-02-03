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MHP'de ikinci Öcalan gafı! Kullandığı ifade çok konuşulur

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Çorum İl Genel Meclisi'nde MHP Meclis Grup Başkanı Selim Dölcü, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan için "sayın" ifadesini kullandı. Dölcü konuşmasına devam ederken, MHP Milletvekili Mehmet Taytak geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Öcalan için, "beyefendi" ifadesini kullanmıştı. Dilinin sürçtüğünü söyleyen Taytak, " Bizim için Abdullah Öcalan teröristbaşıdır" demişti.

Çorum İl Genel Meclisi'nde ilginç anlar yaşandı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki gösteren CHP Meclis Grup Başkanı Sadettin Akgül'e yanıt veren MHP Meclis Grup Başkanı Selim Dölcü, çok konuşulacak bir ifade kullandı.

ÖCALAN İÇİN "SAYIN" DEDİ

Selim Dölcü, Akgül'e cevap verirken Öcalan'dan, "Sayın Öcalan'" diye bahsetti. Dölcü, daha sonra konuşmasına devam etti.

MHP'Lİ VEKİL, YAPTIĞI GAFI DÜZELTMİŞTİ

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan MHP'li vekil Mehmet Taytak, açıklamalarda bulunurken teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Beyefendi" ifadesini kullanmıştı. Taytak, konuşmasının ardından düzeltme yaparak "Dilim sürçtü. Bizim için Abdullah Öcalan teröristbaşıdır" demişti.

MHP'de ikinci Öcalan gafı! Kullandığı ifade çok konuşulur
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıayhan konca:

Öcalan onların öz babaları olduğu için diyorlar ben hiç şaşırmadım yani

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıAli Teke:

SÜPRİZ Mİ TABİKİ HAYIR !!!!! Nerden nereye Hakkımız haram olsun , sonuna kadar fitil fitil gelsin hepinizden !!!!! Bu saatten sonra masal anlatmayın millete

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