MHP'de ikinci Öcalan gafı! Kullandığı ifade çok konuşulur

Çorum İl Genel Meclisi'nde ilginç anlar yaşandı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki gösteren CHP Meclis Grup Başkanı Sadettin Akgül'e yanıt veren MHP Meclis Grup Başkanı Selim Dölcü, çok konuşulacak bir ifade kullandı.

ÖCALAN İÇİN "SAYIN" DEDİ

Selim Dölcü, Akgül'e cevap verirken Öcalan'dan, "Sayın Öcalan'" diye bahsetti. Dölcü, daha sonra konuşmasına devam etti.

MHP'Lİ VEKİL, YAPTIĞI GAFI DÜZELTMİŞTİ

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan MHP'li vekil Mehmet Taytak, açıklamalarda bulunurken teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Beyefendi" ifadesini kullanmıştı. Taytak, konuşmasının ardından düzeltme yaparak "Dilim sürçtü. Bizim için Abdullah Öcalan teröristbaşıdır" demişti.