MHP Bayburt İl Başkanlığına Bekir Kasap yeniden atandı

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı görevine, 8 ay sonra yeniden Bekir Kasap getirildi.

Bayburt Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Bekir Kasap'ın yerine İsmail Durmuş göreve getirilmişti. Durmuş'un ailevi sebeplerden ötürü istifa etmesinin ardından yeniden MHP Bayburt İl Başkanlığı görevine Kasap atandı.

MHP Genel Merkezi tarafından yeniden görev ataması yapılan Başkan Kasap, bugün itibariyle partideki görevine başladı.

Yeniden Başkan olan Kasap görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu kutlu göreve layık gören Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beye, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın beye saygılarımı sunuyorum. Şehrimize, partimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT