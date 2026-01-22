Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını açıkladı. Yalçın, kararın CHP yanlısı medyanın maksatlı yayınları üzerine alındığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
