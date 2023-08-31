MHP Antalya İlçe Kongreleri Başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya teşkilatının ilçe kongreleri 1- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

MHP Antalya İl Başkanlığınca, Muratpaşa ilçesinde bir otelde ilçe kongrelerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MYK üyesi Mustafa Aksoy ve İl Başkanı Onur Temel katıldı.

Başkan, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye genelindeki kongre sürecinin 9 Ağustos'ta başladığını söyledi.

Antalya'da da kongre sürecinin yarın başlayacağını belirten Başkan, "Bu süreçte yerel seçimlerin Antalya'da hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı devam ediyor. Genel seçimlerde matematikle, alt alta topladığınız rakamlarla siyasetin yapılmadığını gördük. Alt alta toplayıp yüzde 60 oluyoruz denildiğinde, yüzde 50'nin altında olunduğunu gördük. Siyaset biraz da güç ve istikrar üzerine kuruludur." ifadelerini kullandı.

Sahada 2024 yerel seçim çalışmaları kapsamında birçok faaliyet yapıldığını aktaran Başkan, MHP'nin oturduğu yerden oy alan bir parti olmadığını vurguladı.

Milletvekili Durgun ise seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, MHP olarak kent için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

MYK üyesi Mustafa Aksoy da MHP'nin 54 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle seçim sürecine hazır olduğunu söyledi.

Kongre programlarının detaylarını paylaşan İl Başkanı Temel ise 1-9 Eylül'de gerçekleşecek kongrelerin Aksu ilçesinde başlayıp, Gazipaşa'da sona ereceğini kaydetti.