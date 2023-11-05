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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçim hazırlıkları kapsamında ziyaretler yaptı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, eski Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru, eski DYP İl Başkanı Fırat Özkan, eski Adana Müteahhitler Birliği Başkanı İsmail Babacan ve eski Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Behçet Homurlu ile bir araya gelerek yerel seçim hazırlıkları hakkında konuştu.