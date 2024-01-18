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MHP 55 ilçe adayını daha açıkladı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 55 adayını daha duyurdu. Açıklanan listede ilçe belediyeleri için gösterilen adaylar yer aldı. Gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını belirleyerek duyurdu. Gelişme sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz açıklamada bulundu.

MHP'nin duyurulan 55 ilçe belediye başkan adayı hakkında bilgi veren Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini söyledi.

İşte MHP'nin 55 ilçe aday listesi:

MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP 55 adayını daha açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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