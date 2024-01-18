MHP 55 ilçe adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını belirleyerek duyurdu. Gelişme sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz açıklamada bulundu.

MHP'nin duyurulan 55 ilçe belediye başkan adayı hakkında bilgi veren Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini söyledi.

İşte MHP'nin 55 ilçe aday listesi: