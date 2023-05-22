MHP 54 yıl sonra Bolu'dan 1 vekil çıkardı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu'da 54 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardı. 50 bin 726 oy alan MHP Milletvekili İsmail Akgül adliyeye giderek mazbatasını aldı.

1969 yılında kurulan ve Bolu'da 54 yıldır milletvekili çıkaramayan MHP, 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başarıya imza attı. Bolu'da seçim sonuçlarına göre 50 bin 726 oy alan MHP, bir vekil çıkarmayı başardı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen MHP'nin 1. sıra adayı İsmail Akgül mazbatasını aldı.

"Bizim İsmail olarak sahip çıktınız"

Bolu Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Zafer Koç'tan mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Akgül, "Bizim için gurur verici bir olay oldu. Başta tüm Bolulu hemşerilerimizin 'Bizim İsmail' olarak sahip çıktıklarından dolayı İl, Merkez İlçe, Ülkü Ocakları başkanlarımıza, il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, Kadın Kolları başkanlarımıza ve değerli eşim, annem, babam, ailem ve hep birlik-beraberlik içinde olmanın, bu beraberliğin de meyvesini almanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Rabbim 'Bizim İsmail' olarak aynı samimiyetle, aynı iman ve itikatla memleketimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Dün neysek, bizde bugün aynıyız. Hayatımızda tek değişen omzumuza binen, memleketimizin omzumuza binen yüküdür. Milletimizin bize vermiş olduğu yetkiyle inşallah bu samimiyetimizle memlekete hayırlı işler yapmak üzere, zaten gönüllü olarak bu memlekete hizmet ediyorduk. Şimdi bir yetkiyle hizmet etmenin onuru ve gururu içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Milletin derdi bizim derdimiz"

Görevi sırasında Bolu için hizmet edeceğini belirten Milletvekili Akgül, "Mazbatamızı aldık. Siz değerli basın mensuplarımıza da seçim öncesin diğer STK'larda görev yaptığım süre zarfında, hem adaylık süresinde hem seçim sonrasında da vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şükranlarımı sunarım. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde sizlerin de gördüğü eksikleri bize iletmeniz vesilesiyle vatandaştan aldığınız sorunları bizlere ileterek hep beraber Bolu için ne yapabiliriz? Bolu için nasıl dertlenebiliriz? Milletin derdi bizim derdimiz olsun diyerek yola çıktık. Rabbimde muzaffer edecektir inşallah" dedi. - BOLU

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023