Akşener'in vekil adaylığı teklif ettiği Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz kararını duyurdu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize milletvekili adaylığı teklif ettiği eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, işlerinin yoğunluğu nedeniyle teklifi kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini açıkladı. Yılmaz açıklamasında, "Merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadesini de kullandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, İYİ Parti cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize milletvekili adaylığı teklifinde bulunduğu eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz verdiği kararı yazılı bir açıklamayla duyurdu.
Akşener'in teklifini işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini belirten Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım.
Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."