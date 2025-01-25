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Mesut Barzani'den PKK'ya Diyalog Çağrısı

Mesut Barzani'den PKK'ya Diyalog Çağrısı
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KDP Başkanı Mesut Barzani, PKK'nın Suriye Kürtlerinin geleceğini tayin etmesine izin vermesi gerektiğini belirtti ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Barzani, bölgedeki istikrar için diyalog çağrısında bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, "Artık PKK'nın Suriye Kürtlerini geleceklerini kendilerinin tayin etmesi için serbest bırakmasının zamanı geldi" dedi. Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi'ye seslenen Barzani, dış müdahalelerden kurtulup diyalog yolunu seçme çağrısında bulunarak, "Sorun PKK'da, çünkü silah bırakması gerekiyor. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi şart" şeklinde konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan son seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) lideri Mesut Barzani, yerel bir kanala yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmelere değindi. Suriye Kürtlerinin haklarını kazanmak için birleşmeye çalıştıklarını ifade eden Barzani, şiddetten uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Terör örgütü PKK'ya çağrıda bulunan Barzani, "Artık PKK'nın Suriye Kürtlerini geleceklerini kendilerinin tayin etmesi için serbest bırakmasının zamanı geldi" dedi. Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi'ye seslenen Barzani, dış müdahalelerden kurtulup diyalog yolunu seçme çağrısında bulundu. Barzani, "Sorun PKK'da, çünkü silah bırakması gerekiyor. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi şart" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile ilişkilerimiz iyi"

Türkiye ile ilişkiler konusuna değinen Barzani, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek bu ilişkilerin bölgenin ve Suriye'nin istikrarı için kullanılabileceğini söyledi. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve uzlaşı sağlanması gerektiğini vurgulayan Barzani, Kürt yetkililerin Türk-Kürt kardeşliğini vurgulayan yeni bir söylem geliştirdiğini ifade ederek bu yaklaşımın geçmişte olmadığını belirtti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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