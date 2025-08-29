Merz: 'Rusya-Ukrayna savaşı muhtemelen aylarca sürmeye devam edecek'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye niyeti olmadığını belirterek, "Bu savaş muhtemelen aylarca sürecek, buna hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı. Macron ise, "Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı görmezden geldiği izlenimi var ve bu cevapsız kalamaz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Trump ile bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Toulon kentinde Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kararlaştırılan konulara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere küresel sorunlara ilişkin de değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Macron, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek ve Ukrayna için adil ve sürdürülebilir bir barış sağlamak gündemimizin önemli maddelerinden biriydi. Özellikle de Rus saldırılarının daha da şiddetlendiği göz önüne alındığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi açıklamaları ile sahadaki gerçekler arasında büyük bir uçurum var. Bu onun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Rusya'yı müzakere masasına oturtmak ve Ukrayna'ya destek vermeye devam etmek için ABD ile istişare içinde kararlar almamız gerekiyor" dedi.

"Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz"

Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Macron, "Bu destek farklı şekillerde olabilir. Birincisi siyasi destektir. Çünkü Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Macron, Ukrayna'ya verilecek hava savunma desteği dahil olmak üzere askeri desteklere ilişkin kararları önümüzdeki günlerde Zelenskiy ile yapacakları görüşmelerin ardından belirleyeceklerini ifade etti.

"Putin, Trump'ı görmezden geliyor"

Macron, geçtiğimiz hafta Avrupalı liderlerin ABD ziyaretinde konuşulan Alaska'daki Trump-Putin ve muhtemel Putin-Zelenskiy görüşmelerine değinerek, "Başkan Putin'in Başkan Trump'ı görmezden geldiği izlenimi var ve bu cevapsız kalamaz. Buna tepki gösterilmelidir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Macron, Trump-Putin-Zelenskiy arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel bir görüşmeye ilişkin de, "Üçlü bir toplantının da gerçekleşmesini umuyorum. Bunun gerçekleştiğini göremezsek, bu vaatlerin yerine getirilmemesinin hem birincil hem de ikincil sonuçlarını uygulamamız gerekecektir" dedi.

"İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı barış ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabilir"

Fransız lider, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve Filistinlilere insani yardımların ulaşması için gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki insani felaket kabul edilemez. Filistinliler ile İsrail arasında kalıcı barış ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabilir. Şansölye Merz'in Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma yönünde cesur bir karar aldığını vurgulamak isterim" dedi.

"Bu savaş muhtemelen aylarca sürecek"

Almanya Başbakanı Merz ise Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in Başkan Zelenskiy ile görüşmeye hiç niyeti olmadığı ve kabul edilemez ön koşullar koyduğu açıkça görülüyor. Açıkçası bu beni şaşırtmadı çünkü bu Rus Başkan'ın stratejisinin bir parçası. Bu nedenle, önümüzdeki hafta nasıl devam edeceğimizi tekrar görüşeceğiz. Avrupalılar ve ABD hükümeti olarak bir araya gelip sonraki adımları dikkatlice tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Merz, "Bu konuda kendimi kandırmıyorum. Bu savaş muhtemelen aylarca sürecek, buna hazırlıklı olmalıyız. Avrupalı ortaklarımızla ve ABD ile yakın işbirliği içinde buna hazırız. Ukrayna'yı yüzüstü bırakmayacağız. Ukrayna sadece kendisi için savaşmıyor, Avrupa kıtasının siyasi özgürlüğü için de savaşıyor. Biz de kendi çıkarlarımız için Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

Fransa ve Almanya'dan ortak bildiri

Macron ve Merz'in başkanlık ettiği Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi'nde alınan kararlara ilişkin bir bildiri de yayımlandı. Bildiride Fransa ve Almanya'nın İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilmelerinin, bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayabilmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna inandığı belirtildi. Bildiride, "Savaş şimdi sona ermelidir. Acil ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşları tarafından yürütülen insani yardımların acil ve engelsiz şekilde Gazze'nin tamamına ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Fransa ve Almanya, Filistin topraklarının bir kısmını ilhak etme ve yeniden işgal etme, özellikle 'E1' projesi yoluyla yeni yerleşim alanlarının inşaatını artırma girişimlerini kınamaktadır. Gazze Şeridi'nde yaşanan dayanılmaz insan ölümleri, insani yardımın engellenmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının genişletilmesi sonucu ortaya çıkan kıtlık karşısında şok olduk. İsrail makamlarını tüm kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca İsrail'e gazetecilerin ve insani yardım çalışanlarının Gazze Şeridi'ne güvenli erişimini sağlama çağrısı yapıldı. - PARİS