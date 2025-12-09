TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda

Ak Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, "Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmimiz tamdır." dedi.

Göka, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerindeki konuşmasında, dünyanın hızla değiştiğine ve dengelerin yeniden kurulduğuna işaret etti.

Türkiye'nin "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonuyla kritik bir dönemde adaletin sesi haline geldiğini dile getiren Göka, ülkenin arabuluculuk ve insani diplomasi alanlarında kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Göka, Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada gidişata yön veren, barış ve istikrar denkleminde merkezi bir aktör konumuna geldiğini anlattı.

Gazze'de soykırım karşısında ateşkes, insani yardım ve hukuki süreçlerin işletilmesi için en güçlü girişimlerin, Türkiye tarafından yürütüldüğünü anımsatan Göka, Türkiye'nin Suriye halkının en zor zamanlarında elini uzattığını ve yeni Suriye yönetimine her alanda destek verdiğini de bildirdi.

Tarihin en yıkıcı depreminin yaralarını "dünyada eşi görülmemiş bir seferberlikle" sararken, diğer yandan savunma sanayisinde küresel ölçekte rekorlara imza atıldığını kaydeden Göka, "Adeta bir devrim gerçekleştiriyor ve en önemlisi zihinlerdeki sınırları aşıyoruz." dedi.

Yıllarca millete bir tür öğrenilmiş çaresizlik zerk edilmeye çalışıldığını belirten Göka, özgüvenini kıran, kendi insanını küçümseyen, "boş bir Batı hayranlığı ve kendinden olanı hakir gören anlayışın" yıllarca ülkenin ayağına pranga olduğunu anımsattı.

Göka, millete korku salan "eski Türkiye zihniyetinin", Türkiye Yüzyılı'nda hiçbir yeri olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin büyüdükçe, yeniliklere imza attıkça ve bölgesinde itibarlı, istikrarlaştırıcı bir güç haline geldikçe bu prangaları birer birer attığını ve milletin özgüvenini geri kazandığını söyledi.

Kimi çevrelerin hala bu başarıları görmezden geldiğine işaret eden Göka, siyasette ve medyada umutsuzluk, karamsarlık ve kutuplaşma yayarak gençlerin ufkunun daraltılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Göka, ana muhalefetin "kendi iç çatışmalarını ve belediyelerdeki yolsuzlukları örtmek için" ülkesini uluslararası medyaya şikayet etmesini eleştirerek, "Türkiye, tarihi kimliğine, jeopolitik konumuna ve milletimizin iradesine yakışan bir geleceğe doğru ilerlemektedir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmimiz tamdır." dedi.