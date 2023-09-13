Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Artırıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Özalp Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonlara havale edilen 12 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 14 madde görüşüldüğü toplantıda, belediyenin üniversite öğrencilerine yaptığı öğrenim yardımının artırılması ve düzenlenecek festivallere destek verilmesi kararlaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Özalp Önal başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Vekili Hasan Özalp Önal, 12 Eylül darbesinin 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Her ne amaçla kim tarafından yapılırsa yapılsın, demokrasiye yansıyan sivil veya askeri tüm darbeler insanlık suçudur" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÖĞRENİM YARDIM TUTARLARI ARTIRILDI

Toplantıda görüşülen gündem maddelerinden ilki Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim yardımlarının tutarlarının artırılması oldu. Tutarların artırılmasına ilişkin öneri, oy birliği ile kabul edildi. Böylece, üniversitede hazırlık sınıfları hariç olmak üzere 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 2 bin 500 TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 5 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 6 bin 250 TL ve 6 yıllık bölüm kazananlara ise 7 bin 500 TL öğrenim yardımında bulunulacak.

SANAT KULÜPLERİNE VE FESTİVALLERE DESTEK SÜRÜYOR

Meclis toplantısında kabul edilen maddeler arasında sanat kulüpleri ve festivallere destek verilmesi ile ilgili maddeler de yer aldı. Oy birliği ile kabul edilen maddeler uyarınca Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği'nin '6. AKOB Ulusal Öğrenci Oda Müziği Yarışması' için 40 bin TL ve İçel Sanat Kulübü'nün '28. Mersin Arkeoloji Günleri' etkinliği için 50 bin TL ayni veya nakdi destek verilmesi kabul edildi. Ayrıca, 22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan '21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali' için 500 bin TL maddi destek verilmesi kararlaştırıldı.