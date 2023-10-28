Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü kutlama programına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü kutlama programı kapsamında Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, siyasi partilerin temsilcileri, kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Vahap Seçer, Cumhuriyet'in çok önemli bir kavram olduğuna dikkat çekerek, O'nun değersizleştirilmeye ve içinin boşaltılmaya çalışılmasının anlam ifade etmediğini söyledi. Tüm ülke olarak 100. Kuruluş yıldönümünün çok daha fazla coşkuyla kutlanması gerektini vurgulayan Seçer, "600 yıllık imparatorluğun, bir saltanat rejiminin üzerine kurulmuş daha sonra demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet, sözünü ettiğimiz. Cumhuriyet; bundan 100 yıl önceki koşullarda, o zamanki ülkenin, bölgenin, dünyanın içinde bulunduğu şartlar dahilinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşları sayesinde kuruldu" dedi.

"CUMHURİYETİN AYDINLIK SAÇAN ALEVİ HALA YANIYOR, YİNE ÜLKEMİZİ VE BİZLERİ AYDINLATIYOR"

Cumhuriyetin daha çağdaş bir ülke olma, her alanda; kurumlarıyla, kurallarıyla, sistemiyle, oturmuş demokrasisiyle, gelişen kalkınan büyüyen bir ülke olma yolunda önemli bir atılım olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Cumhuriyetin aydınlık saçan alevi hala yanıyor, yine ülkemizi aydınlatıyor, bizleri aydınlatıyor, geleceğe umutla ve inançla bakmamızı sağlıyor. Nice yüzyıllara diyorum. Tabi ki bugünkü konumundan, durumundan, ülkemizi aynı anlayışta çok daha iyi noktalara getirme çabasıyla, ülkemizi kalkındırma, ülkemizi her alanda iddialı bir ülke yapma, demokrasimizi tam anlamıyla kurum ve kurallarıyla yerleştirerek daha güzel bir ülke yapma gayretiyle ikinci yüzyılda devam edeceğiz. Nice yüzyıllara diyorum" diye konuştu.

BAŞKAN SEÇER MERSİNLİLERİ KUTLAMALARA DAVET ETTİ

Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde yıl içerisine yayılan birçok etkinlik ve program düzenlediklerini de dile getiren Seçer, "Hem sportif hem sanatsal hem kültürel bir çok alanda toplantılar, paneller, seminerler gibi, Cumhuriyete ilişkin, Cumhuriyetin değerleri, niteliği, içeriği ve kazanımları ile bütün bunlara yönelik bazı etkinlikler gerçekleştirildi.. Belediyemizin yarın da bir dizi etkinlikleri var. Yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Meydanı'ndan başlayacak olan fener alayımız, halk yürüyüşümüz Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek. Orada da bir konser var zaten, Gülşen konseri. Vatandaşlarımızı oraya davet ediyoruz" dedi.