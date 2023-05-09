Meral Akşener: 'Kadın işi', 'erkek işi' yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi', 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte hatırlatacağız' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi', 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte hatırlatacağız" dedi.

Meral Akşener, bu akşam Twitter hesabında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntıladı.

Kılıçdaroğlu, Akşener Ailesi'ni ziyareti sırasında Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'le mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını alıntıladığı paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz."

Akşener ise paylaşımda, "13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi' 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte hatırlatacağız" dedi.