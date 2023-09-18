Meral Akşener: İYİ Parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin ittifak sisteminden vazgeçtiğini ve yerel seçimlere tek başına gireceklerini belirtti. Akşener ayrıca, CHP içindeki siyasetçilerin 15 milletvekili konusunu sürekli gündeme getirdiğini ve İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek bunun ödendiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız." dedi.

Akşener, kentteki bir tesiste düzenlenen Trakya Teşkilat Buluşması'nda parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtiklerini söyledi.

İttifak sistemini reddettiklerini ve bu sistemle yol yürümeyeceklerini belirten Akşener, "Sadece bugün değil, 2028'de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' yerel seçimlere gireceğiz." dedi.

"15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar"

Akşener, seçimlerde İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamayacağını da gördüklerini ifade etti.

CHP'nin iç işlerine karışmayı kendisine hakaret saydığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir işi ne ben ne arkadaşlarım asla yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var. Bunun adı zavallılıktır. CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız."

Akşener, yerel seçimlerde tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy isteyecekleri belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, trafik kazası sonrası yaşamını yitiren TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Tayakadın köyünü ziyaret

Akşener program sonrası merkeze bağlı Tayakadın köyünü ziyaret etti, köy sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Köy gezilerini Edirne'den başlattığını belirten Akşener, köy ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.