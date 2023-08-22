Meral Akşener İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemlere yönelik tavrını, Stockholm Mahkemesi'ne taşıyan partililerle görüştü.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, İYİ Parti İsveç Dış Temsilciliği Başkanı Sibel Kırpıcı, İsveç Dış Temsilciliği Kadın ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sibel Kocagözoğlu ve İsveç Dış Temsilciliği Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haki Korkmaz'ı makamında kabul etti.

Görüşmede, partinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler eski Başkanı Rıdvan Uz da hazır bulundu.

Akşener, heyetteki partililere süreci yakından takip edeceğini söyledi.