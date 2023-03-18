Meral Akşener'den Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına yorum: Millet İttifakı genişleyecekse yer almasını isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuştu. Akşener, "Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı tv100 yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuştu.

"ADAY OLMA HAKKI MEVCUTTUR"

Akşener, "Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok" ifadelerini kullandı.

"BENİ DEĞİL MİLYONLARI İKNA EDİN"

Öte yandan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara, "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin. Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim." sözleriyle yanıt vermişti.

"GEREKTİĞİ ANDA GEREĞİNİ YAPARIM"

Bir diğer açıklamasında Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini söyleyen İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" demişti.