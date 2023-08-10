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Meral Akşener'den Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Malatya'da gerçekleşen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım can ve mal kaybı haberi almayız. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Akşener'in bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Malatya'da gerçekleşen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım can ve mal kaybı haberi almayız. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın."

Kaynak: ANKA / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Malatya Politika Haberler

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