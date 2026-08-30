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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati
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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in ardından Al Musrati ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde bir ayrılık daha resmen gerçekleşti.

AL MUSRATI İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Braga'dan Beşiktaş'a 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan deneyimli orta saha, 38 maçta sahne aldı. Bu maçlarda takımına 3 gol katkısı yapan 30 yaşındaki yıldız isim, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da takımıyla birlikte mutlu sona ulaştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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