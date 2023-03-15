Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sinan Ateş'in gerçek katilleri kim, açıkla

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi Türkiye gündeminden düşmezken, cinayeti gündemde tutmaya çalışan isimlerin başında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyordu.

"SİNAN ATEŞ'İ UNUTTURURSAM MİLLETİM BANA HAKKINI HELAL ETMESİN"

Partisinin bugünkü grup toplantısında da Ateş suikastına değinen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dikkat çeken bir çağrıda da bulundu. Akşener, "Gerçek katiller kim, açıkla. Sinan Ateş'i unutursam, unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin" ifadelerini kullandı.

"BENGİSU'NUN, BANUÇİÇEK'İN GÖZYAŞLARININ HESABINI SORMAZSAM..."

Akşener'in açıklamalarının devamı şu şekilde; "Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana, hakkını, helal etmesin! Bir yiğidin peşine, bin namussuz takılmışken; bir eşin yüreğine, ateşler düşmüşken; bir çocuğun yüzüne, hasret acısı vurmuşken; göz yumanlardan olursam, milletim bana hakkını, helal etmesin! Bengisu'nun, Banuçiçek'in, Ayşe'nin gözyaşlarının hesabını sormazsam; haklarını aramazsam; Sinan Ateş'i unutursam, unutturursam; milletim bana hakkını, helal etmesin!

"AYŞE ATEŞ KIZIMIZA SÖZ VEREN SEN DEĞİL MİYDİN?"

Bak Sayın Erdoğan; hani, göz göre göre yaptığın, her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde çıkıp çıkıp, milletimizden, helallik istiyorsun ya… İşte sana fırsat. İki güzel çocuğun, bir acılı annenin, ve yüreği yaralı bir milletin, helalliğini alma fırsatı… Hadi bakalım, Sayın Erdoğan. Ayşe Ateş kızımıza, söz veren sen değil miydin? 'Ben bu işin peşine düşeceğim' diyen, sen değil miydin? Bengisu'ya, Banuçiçek'e, söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı? Hani milletin adamıydın? Hani cumhurun reisiydin? Haydi bakalım. O makamın, kendi kendine taktığın, o sıfatların, hakkını ver de, görelim bakalım. Ama veremezsin. O sözleri tutamazsın. Çünkü her şey ortada.

"TAM 3 BUÇUK AY GEÇTİ, ADALET HALA YERİNİ BULMADI"

Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu cinayetin üstünden, tam, 3 buçuk ay geçti. Adalet, hâlâ yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde; adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı. Ama ona yardım ve yataklık edenler, serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında, tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı. Ama emri verenler, serbest kaldı.

"ÇEVRİLMEK İSTENEN DÜMENLERİ KABULLENMEYECEĞİZ"

Sayın Erdoğan; arkandan dönen dümenler karşısında; bu kadar kifayetsiz olma! Adaleti gölgeleyenlere karşısında, bu kadar basiretsiz olma! Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında; bu kadar aciz olma! Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma! Bu cinayetin, asıl sorumluları kim, açıkla. Bu suikastın planlayıcıları kim, açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim, açıkla. Eğer ki, bu milletten, gerçekten de helallik almak istiyorsan; bu kanı, yerde bırakma. Bu haksızlığa, boyun eğme! Bu vicdansızlığa, sahip çıkma! Ben, adalet yerini bulana kadar, her konuşmamda, sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda, sözümü tutacağım. Her konuşmamda, sana, Sinan Ateş'i hatırlatacağım. And olsun, şart olsun ki; Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri, kabullenmeyeceğiz. Alçakların, elini kolunu sallayarak gezmesine, izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar, bu cinayetin, peşinde olacağız.

"UNUTMAYIN MAYISLAR BİZİMDİR"

Buradan açıkça ilan ediyorum; Bugün, iktidarın başı, zafiyet içinde olabilir. Bugün, düzen, zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün, Sinan Başkan'ın canına kıyanların, keyfi yerinde bile olabilir. Ama; bu alçaklıkta, eli olan, kolu olan, rızası olan, kim varsa, asla unutmasın ki; mayıslar bizimdir."