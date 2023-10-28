Meral Akşener: Cumhuriyet'i siyasi parti değil, Türk milleti kurmuştur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet'i kendi çıkarlarına ve hatalarına meşruiyet kazanmak için kullandığını söyledi. Akşener, Cumhuriyet'in bir siyasi parti değil, Türk milleti tarafından kurulduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Cumhuriyet'i kendi tapulu mülkü gibi görüp her cümlesine mutlaka ' Cumhuriyet'i biz kurduk' diyerek başlayıp şahsi hırslarına, çıkarlarına ve hatalarına meşruiyet kazanmak için Cumhuriyet'i kullanıyor. Cumhuriyet'i bir siyasi parti kurmamıştır. Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde topyekun olarak Türk milleti kurmuştur" dedi.

İYİ Parti, kuruluşunun 6. yıldönümünü ve Cumhuriyet'in 100. yılını Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda kutladı. Genel Başkan Akşener'in 'Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni paylaştığı etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından partinin kuruluşundan itibaren yaşanan önemli olaylar, kum sanatıyla katılımcılara aktarıldı. Konuşmasına İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek başlayan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Dünyanın demokrasi şampiyonları, derhal bu haksızlığa, derhal bu soykırıma, derhal bu zalimliğe, derhal bu mezalime son verin. Yazıktır, günahtır. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

" Cumhuriyet'i bir siyasi parti değil, Türk milleti kurmuştur"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren Akşener, "Cumhuriyetimizi, ellerini, kollarını bağlayan bir pranga aşmaları gereken bir engel olarak görüyor. Bu yüzden narkoz odası devre arası gibi nitelendirip her fırsatta nefretini dışa vuruyor. Diğer taraf ise Cumhuriyet'e ve değerlerine sadakat duygusuyla değil, sahiplik hissiyle hareket ediyor. Cumhuriyet'i kendi tapulu mülkü gibi görüyor, her cümlesine mutlaka 'Cumhuriyet'i biz kurduk' diyerek başlayıp şahsi hırslarına, çıkarlarına ve hatalarına meşruiyet kazanmak için Cumhuriyet'i kullanıyor. Cumhuriyet'i bir siyasi parti kurmamıştır. Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde topyekun olarak Türk milleti kurmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz şuna buna değil bizzat milletimize aittir" ifadelerini kullandı.

"6 ay dayanamaz diyenlere inat dimdik ayaktayız, 6 yaşındayız"

Partisinin yıl dönümünü kutlayan Akşener, "6 ay dayanmaz diyenlere inat 6 yıldır ayaktayız. Yok olmamızı isteyenler inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Biz bu 6 yılı kolay geçirmedik. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik" diye konuştu. - ANKARA