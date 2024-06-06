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Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Külliye'de bir araya geldiği Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif ettiği iddialarına ilişkin İYİ Partili yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı?

Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Külliye'de bir araya geldiği Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif ettiği iddialarına ilişkin İYİ Partili yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? Detaylar!

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin ardından İYİ Parti yetkilileri, Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığını ve yapılsa bile kabul etmeyeceğini vurguladı.

"TEKLİF EDİLSE BİLE KABUL ETMEZ"

ANKA muhabirinin İYİ Parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceğini" ifade ettiler.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi mi?

DERVİŞOĞLU: BÖYLE BİR ŞEYE İHTİMAL VERMEM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da iddialarla ilgili "Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

İKİ GÜNLÜK KAMPA GİRECEKLER

Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener İYİ Parti Gündem Politika Haberler

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