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Meral Akşener, CHP'nin jest isteme işinden bıktığını söyledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in jest isteme açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, ittifak siyasetiyle başarıya ulaşamadıklarını ve tek başlarına seçimlere girmeye karar verdikten sonra çirkinlikle karşılaştıklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği "Balıkesir'de İyi Parti'den jest beklediği" yönündeki sözlere ilişkin, "Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir ile ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i partililer tezahüratla karşıladı. Ankara Caddesi'ndeki dükkanları gezen Akşener, 3 yıl önce geldiğinde oy istemediğini ama bu ziyaretinde adayları Topel ve Kandermir'e oy istediğini söyledi.

Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarından gelen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Balıkesir konusunda İyi Parti'den bir jest bekliyorum' açıklaması yaptı, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

CHP ile 2018, 2019 ve 2023'te ittifak yaptıklarını anımsatan Akşener, ittifak siyaseti ile başarıya ulaşamadıklarını, tek başlarına hür, müstakil olarak bu yerel seçimlere girmeye karar verdikten sonra inanılmaz bir hakaretle, iftirayla, çirkinlikle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa ederek CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olmasını eleştiren Akşener, "Hala bizim listemizden aday. Bu güzel bir şey değil. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP-ANAP kavgasını yaşamış bir insanım. 1980 öncesinde sağ-sol kavgasını yaşamış bir insanım. Ben böylesine bir çirkinliğe ilk defa rastlıyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık. İYİ Parti olarak bu 15 milletvekili ile seçime girdik ama o seçime girip grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. 24 milletvekili ekstra kazandı CHP. O günden beri AK Parti bir türlü tek başına iktidar olamıyor. Anayasayı değiştirecek gücü olacaktı biz olmadığımız zaman. Biz bunların teşekkürünü almadık ama sürekli başımıza bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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