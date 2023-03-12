Meral Akşener, Ali Sunal'ın deprem sözlerini alıntıladı: Ne yazık ki çok haklı bir konuşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 47 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözleriyle gündem olan tiyatrocu Ali Sunal'ın görüntülerini alıntılayarak "Ne yazık ki çok haklı bir konuşma. Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize "normal-miş" gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti. İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz" dedi.

Güldür Güldür Show programının sunucusu Ali Sunal program esnasında sahneye çıkarak "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce?

"ARTIK NORMAL OLAN FELAKET OLMADAN ÖNCE BİLİMİ DİNLEMEK"

Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır" diye konuştu.

AKŞENER, ALİ SUNAL'IN SÖZLERİNİ ALINTILADI

Sunal'ın programdaki depremle ilgili konuşması sosyal medyada gündem olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu görüntüleri alıntılayarak "Ne yazık ki çok haklı bir konuşma… Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize "normal-miş" gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti… İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz…" dedi.

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