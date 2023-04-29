Menderes Belediyesi'nde 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' soruşturması tamamlandı

Menderes Belediyesi'ndeki 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' soruşturması tamamlandı. İddianamede, Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan G. hakkında 'Rüşvet alma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca diğer 2 kişi hakkında 'Rüşvet verme', 2 kişiye de 'Rüşvete aracılık etmek'ten 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İZMİR'in Menderes Belediyesi'ndeki 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' soruşturması tamamlandı. İddianamede, Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan G. hakkında 'Rüşvet alma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca diğer 2 kişi hakkında 'Rüşvet verme', 2 kişiye de 'Rüşvete aracılık etmek'ten 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yıllarında, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen temmuz ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kayalar ve Ertan G.'nin müsnet rüşvet alma, Nurullah E. ve Ali B.'nin müsnet rüşvet verme suçunu işlediklerinin altını çizdi. Ruhi D. ve Songül V.'nin ise rüşvete aracılık etme suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.